Ob prihodu na sejo, ki se je začela ob 13. uri, nihče ni dajal izjav. Po Kunstlju bo predvidoma ob 14. uri na vrsti Žbogar, ob 15. uri pa naj bi pred komisijo nastopila tudi dolgoletna vodja Erjavčevega kabineta Vlasta Vivod. Kot zadnji danes pa bo predvidoma ob 16. uri na vrsti Erjavec. Predsednik Knovsa Matej Tonin (NSi) pa naj bi nato vsebino današnjih pogovorov predvidoma ob 17. uri predstavil pred javnostjo.

Člani Knovsa so pred tem že opravili pogovore s slovensko agentko v arbitraži Simono Drenik in arbitrom Jernejem Sekolcem, pa tudi z nekdanjimi direktorji obveščevalne službe Sova Andrejem Rupnikom, Zoranom Klemenčičem, Damirjem Črncem in Stanetom Štembergerjem.

Cilj teh pogovorov je, kot je dejal Tonin, razčistiti, kdo je na slovenski strani odgovoren za afero, ko sta se v prisluhe očitno hrvaških obveščevalcev ujela Drenikova in Sekolec, čeprav se sploh ne bi smela pogovarjati.

Posnetki pogovorov Drenikove in Sekolca so leta 2015 povzročili precejšnje zaplete v arbitražnem procesu za določitev meje med Slovenijo in Hrvaško. Sosednja država je nato sporočila, da izstopa iz procesa, ker da je »nepovratno kompromitiran«.

Arbitražno sodišče samo se je sicer po zamenjavi slovenskega in hrvaškega arbitra, ki sta odstopila, leto dni kasneje odločilo, da je Slovenija s temi pogovori sicer storila prekršek, a ne takšne narave, da sodišče ne bi moglo zaključiti dela. Konec junija 2017 je nato izdalo končno razsodbo o poteku meje med državama, ki pa jo priznava le Slovenija.