Na čelu ekipe, ki je pripravila novelo, je bila državna sekretarka Tanja Kerševan Smokvina. Po njenih besedah zakonski predlog odgovarja na razmere majhnega slovenskega medijskega trga, ki ga zaznamujeta predvsem intenzivna koncentracija lastništva in naraščajoča vpetost v digitalno ekonomijo, pod taktirko globalnih tehnoloških velikanov.

Novela temelji na novi definiciji medijev, ki vključuje nove oblike množičnih medijev, nikakor pa ne vseh možnih oblik komuniciranja. Pomemben kriterij prepoznavanja medijev je uredniška odgovornost. S »tehnološko nevtralno« definicijo tako zakon o medijih ostaja zakon, ki ureja medije, je opozorila. Kot pomemben vsebinski sklop novele je poudarila tudi definicijo javnega interesa.

Zakonski predlog zato prinaša sistem javnih podpor za ustvarjanje medijskih vsebin v javnem interesu. Pomembna novost so spodbude za ohranjanje novinarskih delovnih mest in ustvarjanje pogojev za kakovostne in raziskovalne medijske vsebine, krepitev novinarske profesionalnosti in medijske pismenosti ter prepoznavanje neresničnih informacij v medijih.

Tako je po besedah Kerševan Smokvine prva od predlaganih finančnih shem namenjena programom posebnega pomena, pri čemer se ta kategorija po novem širi na nepridobitne medije. Druga shema je splošnejša in bi podpirala ohranjanje novinarskih delovnih mest, profesionalizacijo in medijsko pismenost. S tem bi nagovorila problem slabega položaja novinarskega poklica.

Finančna teža prve in druge sheme bi bila po predlogu ministrstva enaka in bi vsaka znašala protivrednost treh odstotkov zbranega rtv-prispevka v prejšnjem letu, kar skupaj znaša nekaj manj kot 5.673.000 evrov. Državna sekretarka je izrazila upanje, da bo tak predlog v medresorski obravnavi naletel na razumevanje in bo deležen podpore.

Namen je preprečevanje nezakonitih vsebin Že sedanji zakon prepoveduje medijsko spodbujanje sovraštva in nestrpnosti, pri čemer pa sankcionira le tisto, ki se izvaja preko oglasov. Novela odpravlja to pravno vrzel in nesorazmerje. Pri tem namen zakonske rešitve, ki jo zagovarjajo na ministrstvu, ni kaznovanje in omejevanje neodvisnosti medijev, temveč zgolj preprečevanje nezakonitih vsebin. Tako bi prvi ukrep, to je odstranitev nezakonite medijske vsebine, odredil inšpektor. Globe so po besedah Kerševan Smokvine predvidene za neukrepanje oziroma neupoštevanje poziva inšpektorja. Na ministrstvu namreč niso želeli inkriminirati same objave, saj bi se s tem poseglo v pravico do svobode izražanja in svobode tiska. Hkrati novela prinaša dodatno varovalko. Inšpektor se lahko namreč posvetuje z reprezentativnimi strokovnimi združenji. Taka rešitev omejuje diskrecijo inšpektorja, hkrati pa mu omogoča bolj celostno presojo. Primerljivo rešitev je najti v zakonu o varstvu potrošnikov ter se nanaša na nedostojno ali zavajajoče oglaševanje.