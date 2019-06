Slovenska podjetja so se minulo leto začela zavedati, kako je za uspešno delovanje podjetja pomembno zaposlovanje – od tega, kako pridobiti ustrezne sodelavce, do tega, kako razvijati zaposlene, in predvsem, kako jih zadržati.

»V Adeccu imamo rešitve za vsa ta področja, z izkušnjami s terena in raziskovalnim delom pa lahko pravočasno prepoznavamo trende in podpiramo podjetja tudi v novih razmerah,« pravi Miro Smrekar, direktor Adecca Slovenija in regije Adriatik, podjetja, ki se v regiji ukvarja s kadrovskim svetovanjem in je del velike mednarodne skupine Adecco SA, vodilnega svetovnega podjetja za upravljanje storitev na področju zaposlovanja in upravljanja človeških virov.

Vse bolj iskani strokovnjaki z digitalnim znanjem

Med najpogostejša vprašanja, ki jih dobijo agencije, ki se ukvarjajo z iskanjem kadrov in upravljanjem človeških virov, je, kateri kadri so bili med najbolj zaželenimi in kateri manj. Pri tem poznavalec trga zaposlovanja v Sloveniji in širše Miro Smrekar pojasni:

»Podjetja vedno iščejo kandidate, od katerih so odvisne ključne funkcije v podjetju. Tako so med najbolj iskanimi stalno dobri prodajni predstavniki, finančni strokovnjaki ter seveda tehnični strokovnjaki vseh vrst. Zaradi digitalizacije so vse bolj iskani tudi strokovnjaki z digitalnim znanjem. Podjetja v Sloveniji so v zadnjem času sprejela spletno prodajo in opažamo veliko povpraševanje po marketinških strokovnjakih z digitalnim znanjem. Tako so se v minulem letu z zaposlovanjem spogledovala prav vsa podjetja. Skoraj ni bilo podjetja, kjer bi opazili negativni trend.«

Če pustimo ob strani vrsto izobrazbe in izkušnje, so po besedah Smrekarja med najbolj iskanimi predvsem ljudje, ki imajo mehke veščine. To so tisti, ki se znajo dobro sporazumevati s sodelavci in poslovnimi partnerji ter se zato dobro vključijo v tim, procesi pa lahko tudi z njihovo pomočjo potekajo hitro in brez trenj.