Višje sodišče je v začetku oktobra 2017 tik pred zastaranjem potrdilo sodbo okrajnega sodišča iz novembra 2016, ki je Kokla obsodilo na pogojno kazen enega leta in dveh mesecev zapora s preizkusno dobo treh let zaradi dveh kaznivih dejanj ponarejanja listin.

Na sodbo okrajnega sodišča sta se sicer pritožili tako tožilstvo, ki je zahtevalo daljšo pogojno zaporno kazen in prepoved opravljanja poslovodne funkcije v okviru ŠOUP, kot Koklova odvetnica Marija Hladin, ki je menila, da bi moralo sodišče Kokla oprostiti. Višji sodniki so obe pritožbi zavrnili, Hladinova pa je vložila še zahtevo za varstvo zakonitosti, kjer je predlagala, naj vrhovno sodišče Kokla oprosti ali sodbo razveljavi, in z njo delno uspela.

Prvo kaznivo dejanje sega v leto 2007, ko je Kokl kot predsednik ŠOUP odredil objavo spremenjenega statuta študentske organizacije, ki mu je omogočil, da je tudi po izteku študentskega statusa ŠOUP vodil kot direktor. Za spremenjeni statut na korespondenčni seji ni glasovalo dovolj študentskih poslancev, Kokl pa je to vedel in ga vseeno objavil.

Drugo kaznivo dejanje pa naj bi bilo izvršeno leta 2012, ko je policistom, ki so preiskovali domnevno sporne posle ŠOUP, izročil kopijo neveljavnega statuta, čeprav je vedel, da ga študentski zbor ni sprejel.

Vrhovni sodniki so potrdili sodbo za prvo kaznivo dejanje in mu za leto zapora določili preizkusno dobo dveh let, sodbo za drugo kaznivo dejanje pa so razveljavili.

Koklova odvetnica je v zahtevi za varstvo zakonitosti poudarila, da je policistom predal sporni statut na njihovo zahtevo, kar naj bi ga razbremenilo odgovornosti za kaznivo dejanje ponarejanja listin.

Vrhovni sodniki se s tem niso strinjali, so pa pritrdili očitkom, da je sodba v tem delu pomanjkljiva, saj ni jasno, ali je Kokl bil takrat že osumljen kaznivega dejanja ponarejanja statuta v letu 2007. Zapisali so, da izročitev listine na poziv policije, za katero policija že sumi, da je ponarejena, ne more predstavljati kaznivega dejanja. Drugače pa je, če policija o tem, da statut v letu 2007 ni bil veljavno sprejet, ni imela nikakršnega indica, iz česar bi lahko bilo obsojenčevo ravnanje usmerjeno v poskus prikazovanja policiji, da je od leta 2007 delovanje ŠOUP urejal sporni statut.

Vrhovni sodniki so tudi zavrnili očitke odvetnice, da je bila odredba za hišno preiskavo v tej zadevi nezakonita in da bi morali zato iz spisa izločiti nezakonite dokaze.

Koprsko tožilstvo je proti Koklu in nekdanjemu nadzorniku ŠOUP ter direktorju in ustanovitelju družb Garmon in Duval Goranu Sambtu vložilo še obtožbo, v kateri jima očita zlorabo položaja pri opravljanju gospodarske dejavnosti in ponarejanje listin, Koklu pa še poneverbo. Kokl naj bi kazniva dejanja kot direktor ŠOUP skupaj z Sambtom, ki je bil nadzornik ŠOUP do leta 2010, zagrešil med letoma 2007 in 2011. Lani jeseni sta na predobravnavnih narokih krivdo zanikala, je še poročal časnik.