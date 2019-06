Četrtek je prinesel vrhunec vročinskega vala, med katerim se je živo srebro v hrvaški Istri povzpelo tudi do 38 stopinj ob neznosni vlagi, ki je bila posebej izrazita v večernih urah, je danes objavil specializirani meteorološki portal istramet.hr.

Izpostavili so rekordno temperaturo v Pazinu, obenem pa so zapisali, da je bilo še posebej vroče v mestnih središčih in v dolini reke Mirne, kje se je živi srebro povzpelo tudi nad 38 stopinj.

Temperaturni rekord je padel tudi na meritveni postaji Parg-Čabar v Gorskem kotarju, ki leži nedaleč od hrvaško-slovenske meje. Zabeležili so 32,5 stopinje, kar je za 1,2 stopinje več kot rekordnega leta 2003.

Hrvaški portal navaja, da so rekordi padli tudi v Sloveniji. Pri tem izpostavlja, da je bil četrtek najtoplejši dan v slovenskih Alpah v zadnjih 70 letih in da je temperatura na Kredarici dosegla celo 21 stopinj.