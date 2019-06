»Jony je izjemna figura v svetu oblikovanja in njegove vloge v ponovni oživitvi Appla se ne da opisati,« je novico o odhodu povzel glavni izvršni direktor Appla Tim Cook.

Ive, sicer po rodu Britanec, je bil odgovoren za oblikovanje vseh pomembnih Applovih produktov, vključno s prenovljenim računalnikom imac v letu 1998. Ta velja za produkt, ki je Apple rešil pred propadom. Po odhodu iz Appla namerava »ustanoviti lastno oblikovalsko podjetje, ki bo Apple štela med svoje primarne stranke«, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP navedli v ameriškem tehnološkem velikanu.

Danes 52-letni Ive se je Applu pridružil v začetku 90. let prejšnjega stoletja, vodenje ekipe oblikovalcev je prevzel leta 1996. Veljal je tudi za enega najbližjih zaupnikov Applovega soustanovitelja Steva Jobsa, ki je umrl leta 2011. Zasnoval je izdelke, kot so ipodi in iphoni, pa tudi operacijski sistem Ios, ki poganja Applove naprave.

Po navedbah Cooka bo Apple z Ivom še naprej sodeloval na ekskluzivnih projektih, medtem pa bo Apple v prihodnje računal na »briljantno in strastno« oblikovalsko ekipo, ki jo je v podjetju vzpostavil odhajajoči vodja.

»Po skoraj 30 letih in neštetih projektih sem izredno ponosen na delo, ki smo ga napravili pri vzpostavljanju dizajnerske ekipe, procesa in kulture v Applu, ki nima primere,« je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa povedal Ive. Ekipa je po njegovih besedah »bolj živahna in bolj talentirana« kot kadar koli prej v Applovi zgodovini.

Tehnološki analitik Roger Kay iz podjetja Endpoint Technologies je za AFP poudaril, da je bila vloga Iva v Applu izredno velika. »Njegova oblikovalska senzibilnost je bila njegov ključni prispevek,« je dejal. »Sposoben je bil razumeti, kaj želi Steve Jobs, in to pripeljati v resničnost. Bilo je precej magično,« je opisal.

Apple se sicer v zadnjem času manj osredotoča na proizvode in vse bolj na storitve. Podjetje, ki je pred kratkim izgubilo položaj največjega na svetu po tržni kapitalizaciji, krepi svojo ponudbo storitev za pretakanje glasbe in digitalna plačila.

Tako je v zadnjem času že uvedel storitev News+ za novice, letos pa bo zagnal tudi platformo za pretočno predvajanje videov, s čimer bo napadel konkurente, kot je Netflix. V partnerstvu z Goldman Sachsom bo podjetje ponudilo tudi lastno kreditno kartico, uvaja tudi storitev naročnine na mobilne igre.

Prodaja pametnih telefonov Iphone je medtem v prvem letošnjem četrtletju na letni ravni po podatkih raziskovalnega podjetja IDC upadla za 30,2 odstotka na 36,4 milijona enot. Iphoni so bili v zadnjih letih ključno gonilo Applovih prihodkov.