»V Furlaniji-Julijski krajini (FJK) migranti peš prečkajo mejo. S 1. julijem bodo začele delovati mešane patrulje slovenskih in italijanskih policistov. Če ne bodo zadostovale, bomo na mejo postavili zaščitne bariere, saj meje obstajajo zato, ker imajo smisel,« je v četrtek zvečer v Trevigliu dejal minister Salvini, ki je tudi vodja skrajno desne Lige.

»Toliko naših dedov je dalo življenje na reki Piavi, da je tujci ne bi prečkali. Danes pa jih celo sami hodimo iskat z ladjami. Naj vstopi tisti, ki ima pravico vstopiti. Morda bo moral zaradi tega kakšen naš fant za nekaj mesecev v vojsko,« je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa še dejal Salvini.

Italijanski notranji minister je možnost uvedbe nadzora na schengenski meji in postavitve ovir na meji, če se bo izkazalo, da mešane patrulje s Slovenijo ne bodo uspešne pri preprečevanju nezakonitih prehodov, omenjal že v preteklih dneh.

Goriški župan Rodolfo Ziberna je v odzivu dejal, da ima Salvini prav, da je potreben dodaten nadzor na meji. »Nočemo pa novih zidov, saj si tisti, ki je živel z železno zaveso, ki je prepolovila mesto, tega ne more želeti,« je izjavil v četrtek.

Salvinijevo idejo je kritizirala tudi senatorka slovenskega rodu Tatjana Rojc. »Potem ko smo si močno prizadevali za padec zidov v Evropi, bi zdaj gradili nove,« je dejala.

Zdi se ji, da nekateri Slovenijo jemljejo kot sivo cono in ne kot polnopravno članico EU. »Nima smisla govoriti o prosti trgovini, čezmejnem sodelovanju, skupnih projektih med Gorico in Novo Gorico, potem pa razmišljati o izključitvi območja Slovenije in posledično Hrvaške iz Evrope,« je dejala.

Rojčeva verjame, da se je treba problema lotiti na evropski ravni, kjer bi bilo treba pokazati voljo za spremembo dublinske uredbe. »To bo prvi izziv nove Evropske komisije,« je prepričana.

Predsednik FJK Massimiliano Fedriga, ki je član Salvinijeve Lige, je medtem ocenil, da bi lahko na slovensko-italijanski meji znova prišlo do uvedbe sistematičnega nadzora.