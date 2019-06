Roglič od konca italijanske pentlje zaradi utrujenosti ni dirkal, ob tem pa je postal še oče. Prvi favoriti za zmago so kolesarji Bahrain-Meride, ki na Gorenjsko prihajajo z Mohoričem, Grego Boletom (prvakom leta 2011), Luko Pibernikom (2013, 2015), Domnom Novakom in Janom Tratnikom (2016). UAE Emirates bo imel dve železi v ognju, Tadeja Pogačarja in Jana Polanca. Nastop je na nedavno končani dirki po Sloveniji napovedal Luka Mezgec.

Pibernik je eden od treh Slovencev z dvema zmagama na DP. Najboljši je bil v letih 2013 in 2015, kar je uspelo le še Tadeju Valjavcu in Mitji Mahoriču.