Trump je ob prihodu na pogovore s Putinom napovedal, da bosta z ruskim predsednikom razpravljala o trgovini, »določeni razorožitvi« in protekcionizmu. Srečal se je tudi z nemško kanclerko Angelo Merkel in jo označil za svojo dobro prijateljico. »Ona je fantastična oseba, fantastična ženska in vesel sem, da je moja prijateljica,« je dejal.

Po napovedih se bosta Trump in Putin posvetila predvsem iranski krizi, potem ko se odnosi med Washingtonom in Teheranom vse bolj zaostrujejo in nevarno bližajo spopadu, poročajo tuje tiskovne agencije.

Kot je dejal Putin, je prepričan, da je srečanje s Trumpom dobra priložnost za nadaljevanje dialoga po lanskem vrhu v Helsinkih, kjer sta se voditelja nazadnje sestala, poroča francoska tiskovna agencija AFP. To je tudi njun prvi sestanek, potem ko je Trump decembra lani odpovedal pogovore ob robu srečanja G20 v Argentini. Od takrat sta predsednika enkrat govorila po telefonu, in sicer maja letos.

Trump je Putina pred novinarji pozval, naj se ne vmešava v ameriške predsedniške volitve, ki bodo prihodnje leto. »Ne vmešavajte se v volitve,« je dejal z nasmeškom na obrazu, nato pa se je obrnil k Putinu s pripombo, ki je ni bilo mogoče slišati, poroča dpa.

»Imamo zelo zelo dobre odnose,« je dejal Trump, ki pa ob napovedi tematik pogovora ni omenil vprašanja treh ukrajinskih vojaških ladij, ki ji je v Kerški ožini zasegla Rusija. Kot je dejal, o tem ne bosta razpravljala.

V ospredju srečanja voditeljev G20 bo poleg iranskega vprašanja tudi upanje, da bosta ameriški in kitajski predsednik Donald Trump in Xi Jinping dosegla kakšen dogovor glede medsebojne trgovine.