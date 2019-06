Uvod v 27. sezono v evropski rokometni ligi prvakov (prvakinj) je bil današnji žreb skupin na Dunaju. Sezona 2019/20 bo tudi zadnja v takšni obliki, saj se obetajo številne reforme: v elitnem tekmovanju naj bi igralo le 16 klubov, ukinili bodo spodnji dom (skupini C in D), tekme naj bi bile namesto ob koncih tedna ob sredah in/ali četrtkih… V zadnji izvedbi v sedanjem formatu je evropska zveza EHF med elitno šestnajsterico v skupinah A in B 13 državnim prvakom priključila še tri klube, ki so po njenih merilih dobili najvišje ocene na različnih področjih: madžarski Pick Szeged, francoski Montpellier in nemški Kiel.

Celjani, ki bodo že 25. nastopali v najkakovostnejšem evropskem klubskem tekmovanju, se bodo po petih sušnih letih skušali prvič uvrstiti v osmino finala. Toda na poti do premiernega napredovanja med 16 najboljših v Evropi po letu 2014 jih čaka zelo težko delo, kajti ples kroglic, ki jih je iz steklenih posod vlekel Stefan Lövgren, nekdanji vrhunski rokometaš in reprezentant Švedske, jim je namenil zelo zahtevno skupino. V skupini A bodo njihovi tekmeci Paris Saint-Germain, Barcelona, Flensburg, danski Aalborg, Pick Szeged, Zagreb (vodi ga nekdanji celjski trener Branko Tamše, ki se bo tako vsaj začasno vrnil v Zlatorog, predvidoma v prvi polovici novembra) in norveški Elverum.

V minuli sezoni lige prvakov so se Celjani pomerili s štirimi klubi, ki bodo njihovi nasprotniki tudi v prihajajoči: Paris Saint-Germain, Flensburg, Pick Szeged in Zagreb. Pivovarji bodo prvo tekmo igrali doma proti Flensburgu sredi septembra, zadnjo v 14. krogu pa proti istemu klubu konec februarja ali na začetku marca 2020. Celjski trener Tomaž Ocvirk je takole ocenil razplet žreba na Dunaju: »Žreb nam je prinesel tako znane tekmece kot tudi nekatere, s katerimi se bomo srečali prvič. Elitni skupini ne dopuščata nobenih kalkulacij, že v pretekli sezoni pa smo videli, da smo sposobni premagati tudi velikane. Verjamem, da bo tako tudi letos in da bomo vzeli skalp kateremu izmed vrhunskih tekmecev, ki računajo na sam vrh, sočasno pa premagovali tudi neposredne tekmece za napredovanje v osmino finala.« Ocvirk pričakuje vrhunske rokometne spektakle v Zlatorogu, o svoji ekipi, ki še ni igralsko dokončno oblikovana, pa dodaja: »Ekipa, ki jo imamo, je homogena, morda manj zvezdniška od lanske, a to ne pomeni, da je slabša. Fantje bodo gotovo želeli pokazati svoje kakovosti, zaradi katerih so v Celju.«

Igralke Krima Mercatorja se bodo v prvem delu lige prvakinj v skupini D merile z aktualnim prvakom Evrope, madžarskim Györom, švedskim Sävehofom in zmagovalcem kvalifikacijskega turnirja. Ta bo septembra, za še edino prosto mesto v tekmovanju pa se bodo potegovali štirje klubi: španska Gran Canaria, češki Banik Most (gostitelj turnirja), turški Kastamoonu in srbska Jagodina. »Tokrat smo imeli pri žrebu tudi nekaj sreče. Toda glede na to, da bomo v novi sezoni imeli precej pomlajen igralski kader, nas za želene uspehe v ligi prvakinj vsekakor čaka veliko trdega dela,« pravi Krimov trener Uroš Bregar.