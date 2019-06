Podpredsednica hrvaške vlade in zunanja ministrica Marija Pejčinović Burić je prepričljivo zmagala na volitvah v parlamentarni skupščini Sveta Evrope v tekmi za generalno sekretarko ugledne mednarodne organizacije, ki predvsem skrbi za človekove pravice, krepitev demokracije in vladavino prava. Izkušena hrvaška diplomatka je tako postala prva oseba iz Hrvaške, ki je prevzela vodenje kakšne izmed pomembnih mednarodnih organizacij, kar v Zagrebu ocenjujejo kot izjemen diplomatski uspeh in potrditev mednarodnega ugleda države.

Ženska iz »nove Evrope« Kariero bo Pejčinović-Burićeva nadaljevala v Strasbourgu, potem ko je v hrvaško diplomacijo vstopila leta 2000, ko jo je na nekdanje ministrstvo za evropske zadeve povabil takratni minister za evropske zadeve Ivan Jakovčić v času levosredinske koalicijske vlade pokojnega socialdemokratskega premierja Ivice Račana. V HDZ se je včlanila leta 2007, kar je sprožilo ugibanja, da bi že takrat lahko postala zunanja ministrica, a je na čelo ministrstva leta 2008 prišel današnji predsednik sabora Gordan Jandroković, ki je imel daljši staž v HDZ. Vodenje hrvaške diplomacije na Zrinjevcu je Pejčinović-Burićeva prevzela junija 2017, ko je zaradi ideoloških razlik premierju Andreju Plenkoviću hrbet obrnil njegov dolgoletni sodelavec in bivši zunanji minister Davor Ivo Stier. Drugače od večine svojih predhodnikov se Pejčinović-Burićeva ni izpostavljala v javnosti. Celo na vladne seje je praviloma prihajala skozi stranski vhod, da bi se izognila novinarjem, ki redno prežijo pred vladnim poslopjem in bi imeli marsikaj vprašati ministrico, tudi o sporih s Slovenijo. K izvolitvi za generalno sekretarko je pripomoglo tudi njeno predsedovanje odboru ministrov Sveta Evrope v drugi polovici lanskega leta, zlasti pa dejstvo, da bi bila oziroma je prva oseba iz srednje, vzhodne in južne Evrope na tem položaju v 70-letni zgodovini panevropske organizacije. Pa tudi komaj druga ženska po francoski levičarki Catherine Lalumiere, ki je vodila Svet Evrope v prelomnih letih 1989–1994. Prav podpora poslancev in poslank iz »nove Evrope« naj bi bila odločilna za skoraj dvotretjinsko zmago nad belgijskim liberalcem Didierjem Reynerdsom. Kot zanimivost: Svet Evrope je med letoma 1969 in 1974 že vodil Hrvat, sicer avstrijski politik Lujo Tončić - Sorinj.

Zamenjava jeseni Po sredinem velikem večeru v Strasbourgu so se na Hrvaškem takoj začela ugibanja, kdo bo prevzel vodenje diplomacije. V medijih najbolj visoko kotirajo notranji minister Davor Božinović, državna sekretarka na zunanjem ministrstvu Andreja Metelko Zgombić in predstojnik Plenkovićevega urada Zvonimir Frka - Petešić. Odločitev je na premierju Plenkoviću, ki je že pregovorno znan po tem, da za vse odločitve potrebuje več časa. Tako je že napovedal, da bo Pejčinović-Burićeva odšla v Strasbourg šele oktobra in da bodo po posvetovanjih z vsemi akterji imenovali novo osebo na položaj zunanjega ministra, na katerem so se od leta 2015 izmenjali že štirje ministri v treh hrvaških vladah. Plenkovićevi sodelavci iz vrha HDZ naj bi ob tem pritiskali na premierja, da bi izkoristil spremembo na zunanjem ministrstvu za rekonstrukcijo vlade, v kateri je več ministrov obremenjenih z nepremičninskimi aferami ali pa imajo slab ugled v javnosti zaradi neambicioznosti pri izvajanju reform. Plenković na novinarska vprašanja o rekonstrukciji vlade za zdaj ne namerava odgovarjati, saj veliko lažje plava v mednarodnih kot hrvaških političnih vodah. Uživa v zmagoslavju Hrvaške na mednarodnem prizorišču, pa tudi v ugibanjih evropskih medijev, ali je morda eden izmed kandidatov za najvišje položaje v EU. V nedeljo ga kot glavnega pogajalca Evropske ljudske stranke (EPP) v Bruslju že čaka nov krog pogovorov o razdelitvi vodilnih mest v EU po majskih parlamentarnih volitvah.