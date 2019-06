Slovenija, dežela čistih kopališč

Prvi rezultati analiz vode na vseh uradnih naravnih kopališčih v Sloveniji kažejo, da se bomo tudi letošnje poletje kopali v zelo čistih vodah. Na vsakem od 21 kopališč na Obali je agencija za okolje doslej vzela po tri vzorce vode, na 27 kopališčih v Šobčevem bajerju, Bohinjskem in Blejskem jezeru ter v Idrijci, Nadiži, Soči, Krki in Kolpi pa po dva. Vsi so bili skladni s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V času kopalne sezone bodo vzorce še naprej jemali vsakih 14 dni in rezultate redno objavljali na spletni strani agencije za okolje.