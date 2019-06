Od tedaj dalje je vse njeno delo povezano z vesoljsko tehnologijo. S sodelavci je razvila navigacijo s pomočjo zvezd, ki so jo uporabili pri Cassinijevi sondi, ko je ta raziskovala Saturn. Za svoje raziskave je leta 1996 dobila nagrado Georgea W. Goddarta in se uvrstila med petsto najpomembnejših znanstvenikov 21. stoletja.

Trenutno dela v Mehiki, v Optičnem raziskovalnem centru univerze v Leonu, kjer se posveča raziskovanju planetov zunaj sončnega sistema. Pogosto se vrača v Slovenijo. Nazadnje je prišla pretekli teden, ko je bila gostja na odprtju razstave Človek na Luni v Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri.

»Seveda. Takrat so moji starši že veliko potovali v tujino in smo doma že imeli televizijo, tako da smo lahko gledali pristanek na Luni. Prvi človekov korak na Luni je bil seveda zanimiv, ampak mene je bolj zanimalo, kako so prišli do tega. Na televiziji niso pokazali le, da človek hodi po Luni, temveč so pokazali tudi inženirje, ki so delali pri tem projektu. Fiziki na televiziji so nam govorili o gravitaciji, o konceptu breztežnosti, ki ga tedaj sploh še nismo razumeli. To je v resnici zelo vplivalo na moje življenje. Ravno sem se vpisala v prvi letnik študija fizike, a nisem imela nobenega namena, da bi raziskovala vesolje. Tudi zato, ker se je to dogajalo tam daleč v Ameriki. A že dve leti kasneje sem bila v Ameriki in študirala na ameriški univerzi, osem let kasneje pa delala za podjetje, ki je aktivno sodelovalo pri raziskovanju vesolja.«

Ljubosumni Američani

»Rusi so pred tem v vesolje poslali psa, moškega in žensko, a to me niti ni tako navdihnilo, ker pač nekoga daš v škatlo, mu daš malo kisika in upaš, da bo preživel. Američani pa so hodili po Luni, kar sicer pomeni le to, da se je nekdo počasi premikal po nekem kamenju, kar je še daleč od osvajanja drugih planetov. Toda pri pristanku na Luni leta 1969 so vse načrtovali res podrobno in s tem se je ukvarjalo izjemno veliko ljudi. To, koliko ljudi je sodelovalo pri pristanku na Luni, pove tudi podatek, da je ostalo, ko so ukinili program Apollo v sedemdesetih letih, tisoče in tisoče inženirjev in znanstvenikov brezposelnih.«

»Seveda. Američani v tistem času niso bili tako uspešni v osvajanju vesolja kot Rusi. V ameriški duši je, da so prepričani, da so najboljši. Zato so morali poslati prvega človeka na Luno. Šele ko so videli, koliko to stane, so program Apollo opustili.«

»Seveda imajo. Ko so videli kitajskega roverja na Luni, so Američani skoraj zboleli od ljubosumja in zavedanja tega, da niso več najboljši in edini, kar zadeva osvajanje Lune. Zato želijo zdaj ponovno vzpostaviti programe raziskovanje Lune, kar je napovedal tudi predsednik Donald Trump. Toda menim, da ta hip nimamo tehnologije, da bi se človek vrnil na Luno. To, da so leta 1969 pristali na Luni, je bila zasluga stare, analogne tehnologije. Tedaj so računali na roke, zdaj vse delamo z računalniki. Ta hip ne vemo, ali je digitalna tehnologija dovolj zanesljiva za ponovitev takega podviga. Danes bi šlo lahko narobe veliko več stvari, kot bi jih lahko šlo pred 50 leti. Prav tako bi to zdaj stalo veliko več kot pred 50 leti in predsednik Trump gotovo ni pripravljen toliko plačati.«

»To so igrače bogatašev. Gre za zelo bogata podjetja, ki želijo biti del vesoljskega raziskovanja. V resnici pa je bil v vesoljski industriji vedno prisoten tudi zasebni kapital. Tudi pri projektu Apollo. Državni denar je šel k Nasi, ta pa je nato najemala zasebna podjetja za izdelavo potrebne tehnologije. Recimo tudi Space Shuttle je naredilo zasebno podjetje Rockwell. In obratno – zasebna podjetja, ki imajo tehnologijo, ki zanima Naso, to ponudijo državi, vedoč, da bodo s tem zaslužili več, kot so vložili v razvoj. V sodelovanju zasebnega kapitala in države pri osvajanju vesolja gre le za željo po dobičku.«

»Pri potovanju na Mars so pojavljajo enaki problemi kot pri poti na Luno. Le da je pot daljša, torej je več možnosti, da gre kar koli narobe. Ne smemo odpotovati na Mars, dokler ni pot na Luno in nazaj nekaj samoumevnega. Zato je politično bolje napovedovati potovanja na Mars kot pa na Luno, saj se potovanje na Mars še dolgo ne bo uresničilo. Kar pa zadeva Luno: če bi imela redke kovine, bi gotovo že imeli vsakdanja potovanja tja. Tako pa je zanimiva le za raziskovalce.«

»Delala sem v laboratoriju za reaktivni pogon, ki je del Kalifornijskega tehnološkega inštituta in je eden najslavnejših na svetu. Laboratorij z Naso sodeluje pri robotskem raziskovanju vesolja. Sodelovali so recimo pri izdelavi Cassinijeve sonde, ki je raziskovala Saturn. Ko so v vesolje nehali pošiljati ljudi, je bil tak način raziskovanja vesolja vse pomembnejši. Delala sem pri zadnjem tehnološkem projektu za Cassinijevo sondo, raziskovala sem tehnologijo navigacije po zvezdah, ki jo zdaj uspešno uporabljajo. Ko se je ta projekt končal, sem iskala drugega. Ker smo že odkrili vse planete sončnega sistema, se je bilo treba pač usmeriti širše, zato sem se lotila iskanja zunajsončnih planetov. Projekt, ki ga imam zdaj, financira Amerika, delam pa v Mehiki, kjer gradim instrument za odkrivanje eksoplanetov.«