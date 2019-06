Prof. dr. Vera Maraspin Čarman, odlična poznavalka bolezni, ki jih prenašajo klopi: Kadar najdemo klopa, ostanimo mirni

Te dni je moderno izganjanje volkov in medvedov iz gozdov, v katerih pa nas veliko bolj kot zveri ogrožajo klopi, saj prenašajo vrsto bolezni, najpogosteje lajmsko boreliozo in klopni meningoencefalitis (KME). Z okoli šest tisoč novimi primeri lajmske borelioze na leto sodimo Slovenci med najbolj ogrožene na svetu. Letos je po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje za lajmsko boreliozo zbolelo že 1215 oseb in enajst za KME. Je torej bolje, če se gozda izogibamo?