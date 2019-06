Do streljanja je prišlo okoli 16. ure. Strelec ali strelci so zbežali v avtomobilu, ki ga je nato policija našla praznega. Ranjena so odpeljali v bolnišnico. Eden je ranjen v trebuh, drugi v nogo.

Primer preiskuje sodna policija. Tožilstvo v Parizu je sporočilo, da bo primer preučil protiteroristični oddelek policije, ki je povezan s sodiščem v Brestu.

Tožilec iz Bresta Jean-Philippe Recappe je po poročanju agencije Reuters povedal, da je neznani napadalec streljal na ljudi, ko so prihajali iz mošeje. Dodal je, da ni jasno, ali gre za versko motiviran napad ali za napad iz kakih drugih razlogov.

Francoski notranji minister Christophe Castaner je tvitnil, da varnostne sile iščejo storilca, policiji po državi pa je naročil, da okrepi varnost okoli verskih objektov.