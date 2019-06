Senatorka iz Massachusettsa Elizabeth Warren je upravičila napovedi in se najbolje odrezala na uvodnem soočenju predsedniških kandidatov demokratske stranke. Tako je še nadgradila uspešno kampanjo v zadnjem času, ki ji je dvignila podporo med volilci.

V sredo zvečer se je na odru dvorane v Miamiju soočilo prvih deset predsedniških kandidatov stranke. Warrenova je prepričala s preprosto razlago problemov in rešitev za vprašanja zdravstvenega zavarovanja, klimatskih sprememb ali prihodkovnega neravnovesja. »Poglejte poslovni model zdravstvene zavarovalnice: da s prodajo zavarovalnih polic dobi čim več denarja in da ga čim manj izplača za kritje vaših stroškov zdravljenja. Družine se zato soočajo z naraščajočimi cenami polic, vse večjo soudeležbo pri plačilu in se borijo z zavarovalnicami, da dobijo kritje zdravljenja, kakršno po oceni zdravnikov potrebujejo,« je dejala v zagovoru svojega predloga o popolnoma podržavljenem zdravstvenem zavarovanju.

O tem so mnenja med kandidati sicer deljena. Le Warrenova in župan New Yorka Bill de Blasio sta podprla idejo, da se vse Američane takoj zavaruje v okviru državnega programa Medicare in odpravi zasebna zavarovanja, s katerimi so mnogi Američani zadovoljni.

Trumpa napadali manj od pričakovanj Med tistimi, ki so na debati pustili večji pečat, je tudi nekdanji minister za stanovanjska vprašanja v Obamovi vladi Julian Castro, ki je edini latinskoameriški kandidat. Deloma sta pozornost pritegnila tudi de Blasio in senator iz New Jerseyja Cory Booker. Hujših medsebojnih obračunavanj ni bilo, le Castro je glede priseljenske zakonodaje ostreje napadel nekdanjega kongresnika iz Teksasa Beta O’Rourka, ker ga verjetno dojema kot glavnega tekmeca v boju za glasove latinskoameriških volilcev. O’Rourke ki je vmes govoril tudi špansko, je sicer deležen kritik, da je bil med najslabšimi udeleženci soočenja, res pa je, da mu ta format nastopa ne ustreza. Tudi napadov na predsednika Donalda Trumpa je bilo manj od pričakovanj, so se pa vsi strinjali, da dobro stanje ekonomije, ki ga predsednik rad hvali, pomaga bogati peščici in korporacijam, ne pa povprečnemu Američanu. Še najbolj je Trumpa kritizirala senatorka slovenskih korenin iz Minnesote Amy Klobuchar, od katere so pričakovali veliko, a očitno še išče pravi način, kako svoja bolj sredinska stališča uspešno predstaviti progresivnemu krilu stranke, ki je v tej fazi kampanje pomembnejše. Oster do Trumpa je bil tudi guverner zvezne države Washington Jay Inslee, ki kampanjo gradi na boju proti podnebnim spremembam. Aktualnega predsednika je označil za največjo grožnjo državi. Preostali trije kandidati, kongresniki Tulsi Gabbard s Havajev, Tim Ryan iz Ohia ter John Delaney iz Marylanda, so bili najmanj opazni.