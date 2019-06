Madagaskar je zmagal v Alexandrii le dan potem, ko so praznovali 59. obletnico neodvisnosti ter si s tem skorajda že zagotovili uvrstitev v osmino finala na svojem uvodnem nastopu na afriškem pokalu narodov.

V skupini B vodijo Nigerijci s šestimi točkami, Madagaskar je drugi s štirimi točkami, Gvineja je s točko tretja, Burundi pa četrti še brez točke.

Nigerijci, eni izmed največjih favoritov tekmovanja, so si že v sredo zvečer zagotovili nastop v osmini finala, kamor se prebijejo prvo- in drugouvrščene ekipe iz vsake skupine ter štiri najboljše tretjeuvrščene. Z 1:0 so bili boljši od Gvineje. Nadaljevanje turnirja so si že zagotovili tudi nogometaši Egipta, ki so na čelu skupine A.

Danes bosta na programu še dve tekmi 2. kroga predtekmovalne skupine C, ob 19. uri se bosta pomerila Senegal in Alžirija, ob 22. uri pa Kenija in Tanzanija.