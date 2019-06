Nekoč je bil schengen

V čakalnici za vstop v schengensko območje prostega pretoka ljudi in blaga, poleg evra zagotovo največje pridobitve Evropske unije za državljane, so trenutno tri države članice EU: Romunija, Bolgarija in Hrvaška. Romunija je upala, da bo povabilo v schengen slednjič dobila med svojim predsedovanjem v EU, a so ji vnovič zagodle težave z razumevanjem vladavine prava. Bolgarije podobno kot Romunije že leta nočejo zahodne članice sprejeti zaradi nezadostnega spopada s korupcijo in organiziranim kriminalom. Hrvaški vstop v območje, kjer pri prehodu meje ni treba pokazati osebnih dokumentov, otežujejo tehnične pomanjkljivosti pri varovanju zunanje evropske meje z BiH in povrhu še precej verjetna slovenska blokada vstopa v schengen zaradi zavračanja arbitražne razsodbe, ki bo prav jutri praznovala drugi rojstni dan.