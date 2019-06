Na parkirišču pri osnovni šoli Polje je pred približno dvema tednoma po koncu delovnega dne kot edino vozilo ostal parkiran rdeč fiat punto brez registrskih tablic, že dan kasneje pa se je avtomobil znašel kar na zelenici bližnjega parka. In tam ostal. Otroci so priložnost, da raziščejo zapuščeno vozilo, izkoristili. V njem so se nekateri igrali, nekateri pa so najbrž nehote predhodno pridobili nekaj znanja za vozniški izpit, saj jim je uspelo avto spraviti v prosti tek in ga premakniti.

Vozilo potiskali po zelenici Če se je otrokom, ki so si na rdečem »igralu« krajšali čas, zdelo tovrstno početje zabavno, pa je zapuščeni punto, že vse odkar ga je nekdo parkiral pred OŠ Polje, precej slabe volje povzročal ravnateljici Barbari Smrekar. Ne le, da je igranje z zapuščenim in približno tono težkim vozilom lahko za otroke nevarno, avto je tudi v precej slabem stanju, zaradi razbitih šip je bilo tudi polno drobcev stekla. Zato je ravnateljica pred slabima dvema tednoma o zapuščenem vozilu obvestila tako policijsko postajo Moste - Polje kot redarsko službo ljubljanske mestne občine, a se vse do včeraj ni zgodilo prav veliko. Na Policiji so pojasnili, da za odstranitev vozila niso pristojni in da je na njem že obvestilo mestnega redarstva. Na redarstvu so medtem, kot je povedala Smrekarjeva, sprva navedli, da tega primera ne obravnavajo, po ponovnem posredovanju šole pa pojasnili, da je postopek v teku. »Nedopustno je, da tako dolgo traja, da izpred šole odstranijo zapuščeno vozilo, ki je lahko nevarno. Kot šola smo naredili vse, kar smo lahko, da bi vozilo čim prej odstranili,« je bila nad dolgotrajnim postopkom razočarana Smrekarjeva.

Avto naj bi vendarle odstranili Na Policijski upravi (PU) Ljubljana so včeraj potrdili, da so bili 17. julija obveščeni o domnevno zapuščenem vozilu pred OŠ Polje. Iz razpoložljivih podatkov so ugotovili, da vozilo ni ukradeno, je pa bilo odjavljeno iz prometa. »Po nam znanih informacijah bo danes (četrtek, op.p.) odstranjeno s strani pristojnega izvajalca po nalogu mestnega redarstva,« je v imenu PU Ljubljana sporočila predstavnica za odnose z javnostmi Nataša Pučko. Tudi na občinskem redarstvu so včeraj popoldne, potem ko je bilo dopoldne vozilo še na zelenici, zatrdili: »Vozilo je odstranilo javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice.«