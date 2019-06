Prvi napad se je zgodil na glavni aveniji v Tunisu. Po navedbah notranjega ministrstva je po eksploziji ranam podlegel policist, še en policist in trije civilisti pa so bili ranjeni.

Pol ure kasneje se je samomorilski napadalec razstrelil pred zgradbo narodne garde, pravosodne policije in protiterorističnega oddelka v Tunisu. V tem napadu so bili ranjeni štirje pripadniki varnostnega osebja. Kot so sporočili z notranjega ministrstva, sta bila oba napadalca moška. Odgovornosti za napad za zdaj ni prevzel še nihče, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nekaj ur po napadih so iz predsedniške palače sporočili, da je predsednik države Beji Caid Essebsi resno bolan. Prepeljali so ga v vojaško bolnišnico v Tunisu. Njegov svetovalec Firas Guefrech je sporočil, da je 92-letni predsednik v kritičnem stanju.

Essebsi, prvi demokratično izvoljeni predsednik Tunizije, je položaj prevzel leta 2014, tri leta po arabski pomladi, ki je z oblasti odnesla dolgoletnega diktatorja Zina El Abidina Ben Alija. V Tuniziji, ki velja za zgled uspešne demokratizacije v arabskem svetu, bodo oktobra predsedniške volitve, novembra pa še parlamentarne. Essebsi je aprila napovedal, da se ne namerava znova potegovati za položaj, ker želi dati prostor mlajšim.

Veteran v politiki je bil svetovalec Habiba Bourguibe, očeta tunizijske neodvisnosti. Zasedal je številne pomembne položaju v času Bourguibe in kasneje pod Ben Alijem.