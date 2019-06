Psihološko testiranje je bilo na tako imenovanem vzhodu ideološko nezaželeno. Leta 1936 je veliki vodja Sovjetske zveze zakonsko prepovedal uporabo psiholoških testov. Vse to izmikanje uvedbi selekcijskega (lahko tudi orientacijskega) postopka me spominja na prikrito nezaželenost tovrstnih pristopov pred imenovanjem sodnikov in tožilcev. Eden od kritikov testov je tudi odvetniška zvezda, starosta obsežne odvetniške družine, ki se je v enem od primerov javno izrekel proti uporabnosti psiholoških testov »zaradi zastarelosti«.

Tudi veliki množici odvetnikov gre vsekakor na roko ranljivo sodstvo. Nujno bi bilo treba uravnotežiti razmerje moči med tako imenovanimi branilci, tožilci in sodniki. Zdaj je že družbeno patološko absolutna prednost monopolno zagotovljena v korist prvih in dodano »varuhov človekovih pravic«.

Ob zaključku moram omeniti grenak zapis Janeza Markeša v osrednjem slovenskem časopisu v ponedeljek, 24. junija 2019, vezano sicer na prodajo Abanke: »Kaj lahko Slovenija še sploh praznuje?« Predvsem to navajam zaradi njegovega zaključka, da pri nas »deluje vsaj pravosodni sistem«, kar je navedba, ki me glede na zgoraj navedeno močno preseneča. Pa tudi glede na nekatere že na prvi pogled vprašljive odločitve sodnic in sodnikov.

Marjan Zavšek, Laško