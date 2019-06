Seveda je treba v vsakem motivacijskem govoru napisati tudi (po)hvale, se razume. A v trenutku, ko smo prodali še zadnjo državno banko, govoriti o suverenosti, lastni državi in svetli prihodnosti, je pač znak, da je prevladalo politikantstvo namesto državniške drže. Tudi podrejanje Natu in Ameriki pač ni znak suverenosti, samostojnosti, enakopravnosti in neodvisnosti! Predsednik je pozabil, da ta svet poganja denar, mi pa smo se mu odpovedali, s tem pa tudi vsem zgoraj naštetim atributom resne države. Zato ne bo nič narobe, če še jaz parafraziram pesnika Pavčka: Sreča ni v glavi in ne v daljavi, sreča je, če je predsednik države pravi.

Srečo Knafelc, Krvava Peč