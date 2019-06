Do zadnje strani: Pod odeškim soncem

V zgodovini ruske književnosti ni bilo malo avtorjev, ki so z jezikom spletli »poetiko prostora« določenih mest in jih povzdignili v mit. Tu so peterburške zgodbe Gogolja in Dostojevskega, Peterburg Andreja Belega, usodno kroženje po progi Moskva–Petuški Veničke Jerofejeva, fantastično-groteskna podoba Moskve v Mojstru in Margareti Bulgakova. In tu je Odesa Isaaka Bablja.