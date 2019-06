Letos in prihodnje leto bo Ford po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zaprl ali prodal šest tovarn v Veliki Britaniji, Franciji, Rusiji in na Slovaškem. Skupno ima Ford v Evropi 24 tovarn, ki zaposlujejo skupno 51.000 ljudi.

Ford je sredi obsežnega prestrukturiranja svoje prisotnosti po Evropi in svetu, s katerimi želi izboljšati poslovanje. To naj bi bilo boljše že letos, še bolj pa v prihodnosti, ko se bo družba osredotočila na električno mobilnost.

Na področju električnih vozil in avtonomne vožnje je Ford tudi zelo blizu sodelovanju s Volkswagnom; pogovori naj bi bili po poročanju tujih agencij skoraj končani. Sodelovanje sta velikana napovedala januarja, in sicer pri razvoju kombijev in lahkih dostavnih vozil, nista pa izključila niti možnosti širitve zavezništva na druga področja.