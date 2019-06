Potem ko so v torek v Mislinji Romunijo premagale s 3:1 (19, –22, 21, 22), slovenske odbojkarice od uvrstitve v zlato evropsko ligo ločita le še dva dobljena niza. Čeprav so si igralke selektorja Alessandra Chiappinija z izvrstno predstavo na prvem obračun finala srebrne lige pripravile odlično izhodišče, pa v slovenskem taboru poudarjajo, da kakršne koli kalkulacije v Aleksandriji ne pridejo v poštev in da je cilj zgolj zmaga.

»Zdaj se ne moremo ničesar novega naučiti ali čarati, temveč moramo na igrišču pokazati to, kar smo se že naučile. Na tekmo se moramo dobro taktično pripraviti in iti na zmago,« se zaveda reprezentantka Tina Grudina. Triindvajsetletna srednja blokerka je tako kot soigralka Ana Marija Vovk na prvi tekmi nasprotnicam nasula enajst točk, od njiju pa sta bili v ekipi bolje razpoloženi le Lana Ščuka s 16 točkami in Darja Eržen (17).

Podobno kot Grudinova sicer razmišlja tudi selektor slovenske vrste Alessandro Chiappini. Ta je že takoj po tekmi v Mislinji svoje igralke opozoril, da cilj še ni dosežen. In čeprav tekmice sedaj Slovenkam predstavljajo precej manjšo neznanko in se nanje lahko bolje pripravijo, pa Italijan na klopi Slovenije ne želi ničesar prepusti naključju. »Romunija je zelo dobra ekipa, ki je že na prvi tekmi prikazala dobro odbojko. Vesel sem, ker vidim, da so dekleta izredno motivirana, in to je najpomembnejše, saj moramo začeti tekmo s pozitivno energijo in prikazati našo najboljšo predstavo. Po prvi tekmi tudi precej bolje poznamo nasprotnika in moramo prilagoditi le še nekaj malenkosti, ki niso najbolje delovale na prvem dvoboju. Nadzorovati moramo svojo igro in upam, da bo to na koncu prineslo dober rezultat,« pravi Alessandro Chiappini.