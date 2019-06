Dejan Židan je brez dvoma talent v politiki. Sam razumem to kot spretnost mačke, ki po padcu vedno pristane na nogah. Sobotni intervju je po mojem lep dokaz za to, pa sem to njegovo lastnost opazil, še preden je postal predsednik SD, pa tudi v času njegovega ministrovanja v kmetijskem resorju. Pravijo, da je politika umetnost možnega. Če imaš ta talent, moraš imeti samo še debelo kožo, in to je Dejan Židan.

A vrnimo se k poudarkom iz intervjuja. Pravilno je ugotovil, da je Slovenija močno odvisna od EU. Prepričan je, da nam kot taka prinaša blaginjo. Bančna luknja in peripetije okoli tega (tožba evropske komisije proti Sloveniji zaradi poskusa revizije početja ECB) dokazuje nasprotno. Lep primer je tudi grobo obnašanje do Grčije pod nemškim mentorstvom.

Tudi brezrezervna podpora TTIP, kljub opozorilom o škodljivosti pravnega dela na srečo spodletelega sporazuma, je dokaz, da je EU v lasti multinacionalk. Zadnja gesta v zvezi z enotno embalažo cigaret kaže, kako resno SD misli koristiti zdravju ljudem, Matjaž Han je pošteno povedal, kako je s tem. Globalizacija je v interesu multinacionalk iz velikih držav in daje njihovem početju legitimnost, močno pa slabi samostojnost in neodvisnost posebno majhnih držav. Kako zelo smo odvisni od denimo Nemčije, pravi šala, da če Nemčija kihne, Slovenija zboli. Zato je treba globalizacijo kar se da omejiti, če se ji že ne moremo izogniti.

Kar se tiče skupnih ciljev, jih politika ne more imeti. Politične stranke so odvisne od kapitala, v katerem divja neizprosna vojna za prevlado. Interesi oziroma cilji kapitala so, poleg dobička seveda, zelo različni, zato politične stranke nimajo enakih ciljev.

Prepričan pa sem, da imamo državljani Slovenije in tudi drugih članic EU kar podobne cilje: socialna pravičnost, pravna država, javno zdravstvo in šolstvo, varnost in še veliko tega bi se našlo. Glavni problem EU in tudi drugih članic je, da je sedanji volilni sistem naravnan tako, da državljani nimamo niti enoodstotnega vpliva, glavno besedo ima kapital. Zaradi tega ni interesa za spremembo volilnega sistema.

In še malce o njegovem ministrovanju na področju kmetijstva. V času njegovega vodenja kmetijstva je Slovenija poslabšala stopnjo samooskrbe na področju prehrane in nekaterih drugih dobrin. Resnici na ljubo, ne samo v njegovem mandatu, precej slabo so se odrezali tudi njegovi predhodniki. Prav pri nobenem v zadnjih 20 letih nisem opazil kakega truda za razvoj slovenskega kmeta, ki je strateškega pomena za samooskrbo s hrano (in to zdravo), bistveni so bili interesi trgovcev in kemične industrije.

Pred kratkim sem gledal oddajo z naslovom Kisli sadeži Evrope, kjer je bilo razkrito skrajno neetično ravnanje posebno nemških trgovskih verig pri nakupu sadja in zelenjave v Španiji in Italiji. V teh državah, pa tudi v Sloveniji, propadajo manjše kmetije. Poljska je potrebovala poldrugo desetletje, da je ustvarila novo bazo za pridelavo hrane. To ponujajo tudi na slovenskem trgu, vlade in kmetijski ministri z Dejanom Židanom vred pa niso reagirali.

Skrajni čas je že, da zamenjamo volilni sistem, ki bo takim politikom onemogočal delati za koristi multinacionalk. Velika verjetnost je, da spremembe zaradi sebičnih interesov političnih strank ne bo. Bati se je, da bo ta gordijski vozel presekala ulica.

Zdravko Petrič Kostanjevica na Krki