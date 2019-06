Hrvaški literarni festival LitLink se po branjih v Zagrebu, Pulju in na Reki v nedeljo – tudi v družbi slovenskih avtorjev – prvič končuje v Ljubljani. Slovenska različica LitLinka je svojevrstna dediščina festivala Literodrom, pojasnjuje Muanis Sinanović, snovalec slovenskega dela festivala, ki naj bi predstavljal nekakšen alternativni festivalski model. »Ne toliko v smislu pojma alternativne kulture, na katerega se po navadi sklicujemo vsebinsko in ideološko. Ob vtisu na obiskovalce in osnovni kulturni izmenjavi si želimo vzpostaviti tudi trajnejše sledi. Slovenskim in hrvaškim avtorjem želimo odpreti pot do prevodov v večje jezike držav gostij, letos torej v nemščino.«

Politični potencial Festival je nagnjen k raziskovanju novih literarnih trendov, pa tudi k duhu undergrounda. »Zaradi skupne politične situacije bi bila za nemško govoreče založnike denimo lahko zanimiva pisava Vesne Lemaić, ki je lani izdala zbirko z migrantsko tematiko Dobrodošli. Mlajša Eva Markun v kratkih zgodbah v Menažeriji artikulira mentaliteto vaških okolij, ki je lahko blizu avstrijski in švicarski književnosti,« pravi Sinanović. Andrej Tomažin se v svojem pisanju zaveda drastičnega vpliva tehnologije na našo zavest in posledično tudi na književnost. Spregledanega bosansko-slovenskega pisca Gorana Jankovića, avtorja v srbohrvaščini napisanega in pri slovenski založbi KUD Franceta Prešerna Trnovo izdanega romana Događaj na brdu iznad puta je povabil, ker je to priložnost, da ga spoznajo tudi hrvaški gostje. Jurij Hudolin uravnoveša nabor tudi generacijsko. Ob hrvaških piscih Darku Šeparoviću in Nadi Topić bo v nedeljo mogoče prisluhniti tudi nekaterim uveljavljenim nemško pišočim avtorjem: Švicar Jonas Lüscher, od tujcev edini preveden v slovenščino, je pustil vtis z romanom Pomlad barbarov, Berlinčanka Anke Stelling je za zadnji roman Schäfchen im Trockenen (Ovčice na suhem) prejela nagrado na leipziškem sejmu, Dunajčanka Laura Freudenthaler prihaja z nagrajenim prvencem Die Königin schweigt (Kraljica molči), avstrijska pisateljica in videastka Jovana Reisinger pa z romanom Still halten (Mirovati).