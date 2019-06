Čeprav je marsikateri levičar zadnje mesece ugibal, ali ima Pamela Anderson morda romantično razmerje z Julianom Assangeem ali s Srećkom Horvatom, je bila igralka in ena redkih ameriških zvezdnic, ki se je javno postavila na stran žvižgačev, v razmerju z nogometašem. S skoraj 20 let mlajšim Adilom Ramijem, nogometašem Marseilla, sta bila skupaj dve leti, zveza pa se je pred kratkim končala, ko je igralka ugotovila, da je bil njen partner »pošast«, vse skupaj pa »velika laž«.

Zvezdnica Obalne straže se je o koncu razmerja razpisala na instagramu, kjer je objavila črno-belo fotografijo z Ramijem iz časov, ko sta bila še nasmejan par. Igralka in nogometaš sta se lansko leto za nekaj časa razšla, ko je igralka zavrnila njegovo prošnjo za poroko, a sta v začetku letošnjega leta spet obudila romanco. Očitno je bila to napaka, saj naj bi jo nogometaš ves ta čas varal.

Američanka, ki se je prav zaradi nogometaša preselila v Marseille, je zapisala, da je po pogovoru z njegovim nekdanjim dekletom in materjo njegovih dvojčkov Sidonie Biemont izvedela resnico, obe pa sta zdaj v šoku in zelo žalostni. »Šalil se je na račun drugih nogometašev, ki imajo v isti ulici ljubico, ki živi v stanovanju, ki je v neposredni bližini žene. Take moške je označil za pošasti… ampak pošast je on.«

Večkrat ji je grozil

V Kanadi rojena igralka naj bi z Ramijem v preteklosti želela prekiniti vsaj desetkrat, a ji je vsakič obljubljal, da bo zapustil Francijo in se z njo ustalil v Malibuju. Par so zadnjič skupaj opazili prav tam, in sicer v začetku junija, zdaj pa naj bi bilo konec. Rami naj bi ji pošiljal rože in pisma, a očitno je igralka odločena, da je razmerja konec. Najela naj bi celo telesnega stražarja, saj jo je Rami obiskal v hotelu, pred tem pa naj bi ji že večkrat grozil.

Pamela Anderson, ki je Ramija označila za sociopata in narcisa, je nogometaša spoznala v Monaku, njuna zveza pa naj bi postala resna ravno v času, ko je Rami postal svetovni prvak v nogometu skupaj s svojo reprezentanco. Čeprav Rami v Franciji slovi po svojih lahkotnih razmerjih z zvezdnicami, naj bi bila zveza z igralko drugačna, saj naj bi bil s Pamelo Anderson obseden. Njegovi prijatelji naj bi se celo šalili, da ji sledi kot kužek, septembra lani pa jo je želel tudi zaročiti. Igralka v to ni privolila, saj je ocenila, da je za to še preotročji in da še vedno prepogosto obiskuje zabave.