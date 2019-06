Kot se za svetovljana spodobi, pa ni letel z Adrio Aiways, temveč z Lufthanso, ki ga je brez pojasnila preselila iz poslovnega v ekonomski razred. Ne moremo si kaj, da ne bi Dončićevega tvita o letalskih težavah priredili trenutnim letalskim razmeram v domovini, da se lahko z njim bolje poistovetijo tudi slovenski potniki, ki se sicer ne srečujejo s potovanjem čez Atlantik v poslovnem razredu.

Torej Dončić bi po letu z Adrio tvitnil tole: »Še nikoli doslej kateri od letalskih prevoznikov ni tako slabo ravnal z mano. Zase in za svojo družino sem rezerviral karte za let domov. Na letališču so nas obvestili, da bo imel let zamudo. Čakali smo dve uri, letala ni bilo. Dali so nam sendvič s koščkom sira. Ko je letalo sredi noči le prišlo, so nas brez pojasnila peljali še v pet evropskih prestolnic in nam niso dodatno zaračunali. Res hvala.«