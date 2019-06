Dvaindvajsetletnik je ob desetih zvečer vozil od križišča s Slovensko cesto s športnim BMW M4 z nemškimi registrskimi oznakami. »Voznik je pri vožnji skozi križišče zaradi neprilagojene hitrosti vožnje izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste, kjer je trčil v drevo in obcestno infrastrukturo ter nato še v tri kolesa. Voznik se je pri tem lažje telesno poškodoval, v nesreči pa je nastalo za več tisoč evrov gmotne škode. Policisti so vozniku izdali plačilni nalog,« je sporočil Tomaž Tomaževic iz Policijske uprave Ljubljana, ki ni potrdil nekaterih govoric, da naj bi šlo v tem primeru celo za neko dirkanje z drugim avtom.

Voznik je med drugim povozil in povsem uničil tudi polnilnico za električna vozila. Vozilo se je ustavilo na pločniku, pod seboj je imelo elektroomarico, ki je bila povsem uničena. Električni vodniki so bili pretrgani in poškodovani. Gasilci Gasilske brigade Ljubljana so pregledali vozilo, odklopili akumulator in elektroinštalacijo. Delavec Elektro Ljubljana pa je odklopil električne vodnike.