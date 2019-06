Sredi lanskega julija smo poročali o izjemno hudi prometni nesreči na cesti med Litijo in Ljubljano v naselju Zgornji Log, kjer gre cesta v rahel ovinek. V lanski nesreči je umrl 28-letni voznik citroëna saxo, ki je čelno trčil v Renaultov tovorni kombi. Na istem odseku ceste se je precej huda prometna nesreča pripetila tudi danes malo pred sedmo uro zjutraj. Tudi okoliščine so bile podobne.

Nesrečo je namreč zaradi nepravilnega prehitevanja povzročil voznik osebnega vozila, ki je vozil od Litije proti Ljubljani. Pred viaduktom je začel prehitevati, takrat pa je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal voznik osebnega vozila, zaradi česar se je povzročitelj začel umikati v desno in je trčil v tovorno vozilo, ki ga je prehiteval. Vozilo povzročitelja je pri tem odbilo v levo, sledilo je čelno trčenje, avto povzročitelja je dvignilo v zrak in ga vrglo čez varovalno ograjo na nasip. Osebno vozilo drugega udeleženca pa je trčilo še v en avto. Povzročitelj in voznik prvega avta sta se huje poškodovala. »Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil v smeri sumov kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti,« je pojasnila Nataša Pučko s PU Ljubljana.

»Tokrat smo izvozili z dvema voziloma, na pot nas je odšlo 12 gasilcev. Ena oseba je bila ukleščena v zveriženi pločevini in smo jo morali s tehničnim posegom rešiti ven. Pri drugem avtu smo pomagali reševalcem, da smo skupaj spravili ven poškodovano osebo. Ja, očitno gre za nevaren odsek. Ovinek ni oster, cesta je široka in kar pregledna, to pa je lahko za mnoge varljivo,« je o ovinku s pastjo spregovoril vodja današnje intervencije iz PGD Litija Primož Kokovica.