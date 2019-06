Božinović je morda najboljša rešitev za novega zunanjega ministra, a hrvaški premier Andrej Plenković nima osebe, ki bi potem sedla v stolček ministra za notranje zadeve, danes piše Jutarnji list, ki se sklicuje na vire iz vrha vladajoče hrvaške stranke HDZ.

Kot dodaja, bi Božinović raje ostal na notranjem ministrstvu in končal delo glede vstopa Hrvaške v schengensko območje in nadaljeval naloge pri upravljanju z migrantsko krizo. Metelko Zgombićeva se je dokazala na zunanjem ministrstvu, posebej ko gre za zaplete s slovensko tožbo proti Hrvaški glede zavračanja uveljavitve arbitražne sodbe, a ni članica HDZ. Po nekaterih ugibanjih bi Metelko Zgombićeva lahko tehnično prevzela položaj vodje diplomacije, ker zunanjo politiko vodi Plenković, medtem ko bo Božinović nasledil Pejčinović Burićevo na položaju podpredsednika hrvaške vlade za zunanjo politiko, dodaja Jutarnji list.

Kot morebitnega novega šefa hrvaške diplomacije omenjajo tudi predstojnika Plenkovićevega urada Zvonimirja Frka-Petešića, ki danes novinarjem ni želel komentirati, kako se bo premier odločil glede novega zunanjega ministra. Dodal je, da ni treba verjeti poročanju medijev.

Sprememba v vrhu hrvaške diplomacije naj bi pripeljala tudi do rekonstrukcije hrvaške vlade, ki jo domnevno od Plenkovića zahtevajo njegovi sodelavci v vodstvu največje vladne stranke HDZ. Tako kot vsakič, ko se odpre tema osvežitve hrvaške vlade, je prvo ime v medijskih ugibanjih za odhod minister za zdravstvo Milan Kujundžić, za katerega se je v preteklih skoraj treh letih pokazalo, da nima resnih ambicij za izvajanje korenite zdravstvene reforme.

Zaradi afer z neprijavljenim premoženjem in načinom pridobitve premoženja je obremenjenih več ministrov, predvsem pa minister za upravo in politični sekretar HDZ Lovro Kuščević. V medijskih zgodbah o podobnih nepremičninskih aferah sta bila tudi ministra za državno premoženje in kmetijstvo Goran Marić in Tomislav Tolušić.

Hrvaški mediji najslabše ocenjujejo delo ministrice za regionalni razvoj in sklade EU Gabrijele Žalac ter ministrice za demografijo, družino, mlade in socialno politiko Nade Murganić.

Kljub različnim ugibanjem o rekonstrukciji vlade se vrstijo tudi ugibanja, da do obsežnih sprememb v vladi sploh ne bo prišlo. Razen če bo Plenković zaradi afer prisiljen odstaviti katerega izmed svojih ministrov, kot je to storil v primeru ministrice za gospodarstvo Martine Dalić zaradi lex agrokor. Več ministrskih mest bo namreč po nekaterih ocenah težko napolniti s kakovostnim kadrom glede na to, da je do rednih parlamentarnih volitev le še nekaj več kot leto dni in je vprašanje, kdo bi se lotil dela v obdobju, v katerem ni mogoče veliko storiti. Plenković je danes na novinarsko vprašanje ali bo zamenjavo na zunanjem ministrstvu izkoristil tudi za rekonstrukcijo vlade glede na afere, ki se povezujejo z aktualnimi ministri, odgovoril, da bo o tem govoril, če bo do tega prišlo.

Pred novinarje sta stopila s Pejčinović Burićevo v popoldanskih urah na sedežu vlade, da bi podrobno predstavila mednarodni uspeh hrvaške zunanje ministrice in hrvaške diplomacije. Med drugim sta izpostavila, da so Pejčinović Burićevo podprli predstavniki več političnih skupin v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope, posebej pa tudi iz držav srednje, vzhodne in južne Evrope ter ženske.

Novinarje je najbolj zanimalo, kdo bo prevzel vodenje zunanjega ministrstva. Plenković je odgovoril, da imajo še čas za odločitev, ker bo minilo še nekaj mesecev, preden bo Pejčinović Burićeva odšla na novi položaj v Svet Evrope. Zavrnil je medijska ugibanja, da bi sam prevzel vodenje zunanjega ministrstva ter dejal, da se bodo o novi osebi in datumu prevzema položaja odločili po posvetovanjih z vsemi akterji.

Plenković in Pejčinović Burićeva sta še zatrdila, da odhod zunanje ministrice s položaja koordinatorke hrvaških priprav na predsedovanje Svetu EU s 1. januarjem 2020, ne bo vplival na dinamiko postopkov, ki, kot sta dejala, potekajo medresorsko in po načrtih.