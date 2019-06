Eden od prijetih je 64-letni Elmar J., ki so ga aretirali, ker naj bi osumljencu Stehpanu Ernstu prodal orožje, ki naj bi ga ta uporabil pri umoru. Aretirali so tudi 43-letnega Markusa H., ki naj bi bil posrednik med njima, navaja francoska tiskovna agencija AFP. »Domnevamo, da sta oba vedela za osumljenčeva skrajno desna stališča,« so navedli na tožilstvu. »Domnevamo tudi, da sta vedela, da obstaja možnost, da bo orožje uporabil za politični umor,« so dodali. Poudarili so, da ni znakov, ki bi kazali, da sta vedela za načrtovanje Lübckejevega umora.

Na tožilstvu so pojasnili še, da bodo zanju zahtevali pripor. 45-letni Ernst je sicer priznal umor politika in izjavil, da je deloval sam, je v sredo povedal nemški notranji minister Horst Seehofer. Minister je zagotovil še, da preiskava tega »političnega umora« še ni končana.

Nemški mediji so danes poročali, da je policija pri njem našla pet kosov orožja, med njimi tudi tisto, s katerim je umoril lokalnega politika.

Tožilstvo je sredi meseca potrdilo, da je umor vodje mestne uprave v nemškem Kasslu verjetno povezan s skrajno desnico. Osumljenec naj bi bil po poročanju nemških medijev povezan z desničarsko teroristično celico Nacionalsocialistično podzemlje (NSU). Povod za umor pa naj bi bila jeza zaradi povečanega števila beguncev in migrantov.

65-letnega Lübckeja so našli mrtvega v začetku junija na terasi njegovega doma v kraju Wolfhagen blizu Kassla v nemški zvezni deželi Hessen. Z ročno pištolo je bil od blizu ustreljen v glavo. Hessenski tožilec Horst Streiff je takrat pojasnil, da ni dokazov, ki bi kazali na samomor tega člana Krščansko-demokratske unije (CDU) nemške kanclerke Angele Merkel.