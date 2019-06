Neymar je Barcelono zapustil pred le dvema letoma, ko je prestopil k francoskemu PSG za rekordnih 222 milijonov evrov. Kljub temu mediji že zadnjih nekaj mesecev poročajo, da si želi Brazilec na vso moč zapustiti Pariz in se vrniti k španskemu prvaku. »Zdaj ni čas, da bi govorili o prihodih, saj moramo do 30. v tem mesecu prodati igralce,« je za španski časopis Marco dejal podpredsednik Barcelone Jodi Cardoner.

Klub temu je potrdil, da si Neymar želi vrniti v njihov klub. »Neymar hoče v Barcelono, a se ne strinjam s trditvami, da se pri Barceloni s tem obremenjujemo. Veliko je bilo stvari, ki mi ob njegovem odhodu iz Barcelone niso bile všeč. Zaenkrat nismo še ničesar podpisali in tudi v stiku z njim nismo bili. On in še številni drugi si želijo igrati za Barcelono. Ne preseneča me, da se želi vrniti. Imeli smo igralce, ki so odšli in se vrnili, kot na primer Cesc Fabregas in Gerard Pique. Neymar je izvrsten nogometaš, a če bo hipoteza nekoč postala resničnost, moramo oceniti okoliščine, ki so se zgodile, ko nas je zapustil,« je še dejal podpredsednik katalonskega velikana.