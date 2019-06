Triintridesetletni Wayne Rooney, ki se je lani poleti pridružil ekipi lige MLS DC United, se je v Združenih državah izvrstno znašel. Še posebej razpoložen je bil na tekmi proti Orlandu Cityju, na kateri je gledalce na noge dvignil z izjemnim zadetkom s približno 60 metrov. Nekdanji angleški reprezentant je gol dosegel že v 10. minuti, kasneje pa se je izkazalo, da je bil tudi zmagoviti, saj je njegovo moštvo tekmo dobilo z izidom 1:0.

»Občutek, ko dosežeš takšen gol, je poseben. Takšne strele sem pogosto vadil, številni trenerji pa so mi govorili, da to nima smisla, saj nikoli ne bom zadel s tolikšne razdalje. A vadil sem prav zaradi tekem, kot je bila ta. To je bil zares dober udarec in pomemben gol za našo ekipo,« je dejal Rooney, ki je v 38. nastopu za DC United dosegel 21. gol.

To sicer ni bil edini zadetek Rooneya z več kot polovice igrišča v njegovi karieri. Na podoben način je namreč mrežo zatresel že leta 2004 proti Newcastlu in predlani proti West Hamu.