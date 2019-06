Skupina poslancev je namreč po skrajšanem postopku v parlamentarnem postopku vložila predlog sprememb zakona. Predlagajo predvsem preložitev uvedbe enotne embalaže iz leta 2020 na leto 2023. Predvidevajo tudi ustanovitev sklada, prek katerega bi se trošarine iz prodaje tobačnih izdelkov namenile za programe preprečevanja kajenja.

Po navedbah predlagateljev je Slovenija v tem ukrepu osamljena. Opozarjajo tudi, da enotna embalaža ne zmanjšuje uporabe tobaka, povečuje pa uporabo ponarejenih izdelkov, tihotapstvo in zmanjšuje trošarinske prihodke. Opozorili so na morebitno zmanjšanje prihodkov iz prodaje tobačnih izdelkov v obmejnih in tranzitnih prodajalnah.

Vlada pa je na današnji seji podprla mnenje o predlogu spremembe zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, ki sta ga pripravila ministrstvi za zdravje in finance. Predlagani odlog uveljavitve enotne embalaže bi namreč pomenil rušenje celovitega nabora ukrepov, ki so že uveljavljeni in pri mladostnikih ter mladih odraslih že kažejo na pomembno zmanjšanje razširjenosti kajenja, je razvidno iz sporočila po seji vlade.