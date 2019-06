Novo 11-kilogramsko brezpilotno letalo s krili in repom so predstavili na razstavi Ministrstva za obrambo v Moskvi. Glavna naloga drona bo upravljanje izvidniških nalog, so pojasnili predstavniki vojaškega tehnološkega mesta ERA. S pomočjo laserskega daljinomera in navigacijskega sistema bo »sova« prepoznala koordinate, na katerih se nahaja tarča. Avtonomno bo lahko letela 40 minut, največ pa v razdalji 20 kilometrov. Prednost tega drona je, čeprav je velikost večja od žive sove, da je glasnost letenja tiha.

Ministrstvo pa razvija še drug dron, ki bo imel obliko sokola, poroča Tass. Ta bo s pomočjo zvočnika spuščal enake glasove kot sokol, s čimer bo lahko pretental vse ornitologe – znanstvenike, ki se ukvarjajo s ptiči.

Rusija pa ni edina, ki razvija tovrstne drone. Prav tako se tega lotevajo Američani, ki razvijajo lastna vohunska brezpilotna letala v obliki sove.