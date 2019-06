Napetosti med Renaultom in Nissanom so se po poročanju francoske tiskovne agencije AFP začele po aretaciji Carlosa Ghosna, ki je dolga leta vodil zavezništvo Renaulta z japonskima partnerjema Nissan in Mitsubishi Motors, novembra lani.

Renault ima v lasti 43 odstotkov Nissana, ta pa 15 odstotkov Renaulta. Tolikšen delež, 15-odstotni, ima v Renaultu francoska država. Finančni minister Bruno Le Maire je v intervjuju za AFP v začetku meseca pojasnil, da je Pariz pripravljen zmanjšati delež v Renaultu, če bo to okrepilo partnerstvo z Nissanom.

Macron pa se očitno ne strinja s finančnim ministrom, saj po njegovem ni potrebe po spremembi lastniškega deleža države in vodenja, to pa tudi nima povezave z dogajanjem okoli Nissana.

Nissanov prvi mož Hiroto Saikawa je namreč ocenil, da bi se lahko pretehtalo trenutno strukturo zavezništva, če neuravnovešenost postane dejavnik nestabilnosti.

Macron je sicer poudaril, da je delniška sestava podjetij v zavezništvu »izkupiček zgodovine«. »Tega zdaj ne nameravamo spreminjati,« je dejal francoski predsednik in ocenil, da sprememba lastniških deležev Nissanu ne bo pomagala.

Nissan je namreč v minulem poslovnem letu ustvaril najnižji čisti dobiček v skoraj desetletju. V družbi so tudi ocenili, da se bo težave okolje nadaljevalo tudi v tekočem poslovnem letu oz. v prihodnjih 12 mesecih.