Gre za novembra 2017 sprejet interventni zakon, ki ga je vlada oblikovala v okviru implementacije arbitražne razsodbe z namenom urejanja posameznih vprašanj glede na razsodbo. Njegov namen je ohraniti pravice in obveznosti, ki so jih posamezniki imeli na dan razglasitve razsodbe na slovenskem ozemlju, ki je po razsodbi postalo del ozemlja Hrvaške.

Cilj predloga sprememb zakona je, da se pravica do nadomestila imetnikom dovoljenj za gospodarski ribolov, ki je bilo v skladu z zakonom časovno omejeno na dve leti do 30. 12. 2019, podaljša še za dve leti. Gre za nadomestilo za materialno škodo na ribolovnem orodju oziroma plovilu in zaradi oviranega gospodarskega ribolova v morju, ki je pod suverenostjo Slovenije.