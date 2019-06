ZDA in Kitajska naj bi sklenili trgovinsko premirje

ZDA in Kitajska sta se načeloma dogovorili za premirje v trgovinski vojni, da bi lahko nadaljevali pogovore o rešitvi spora, ob sklicevanju na dobro obveščene vire poročata medija Politico in South China Morning Post. Več informacij naj bi bilo znanih ob srečanju ameriškega in kitajskega predsednika ta konec tedna na Japonskem.