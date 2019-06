Po neuradnih informacijah so kriminalisti obiskali Abanko, kjer naj bi pridobivali informacije o fizičnih osebah, vpletenih v prevzem Perutnine Ptuj.

V Abanki so potrdili, da je NPU pri njih opravil preiskavo »z namenom pridobitve arhivske dokumentacije iz poslov s stranko«. Izpostavili so, da Abanka ni osumljenec v zadevi, so jih pa kriminalisti pozvali k predložitvi dokumentacije. V banki so dodali, da kot običajno z organi pregona konstruktivno sodelujejo, delo pa nemoteno poteka dalje.

Iz Generalne policijske uprave so sporočili, da predkazenski postopek vodijo zoper 16 fizičnih oseb. »Preiskovalci obravnavajo sume kaznivih dejanj povezanih s prevzemom gospodarske družbe iz območja mariborske policijske uprave, s katerimi so si osumljenci na škodo prevzete gospodarske družbe pridobili preko osem milijonov evrov premoženjske koristi,« so zapisali, več podrobnosti pa niso pojasnili.

Po navedbah policije gre za preiskavo poslovnih prostorov finančne ustanove, in sicer zaradi utemeljitve sumov več kaznivih dejanj zlorabe položaja ali pravic oz. zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Pri tem odvzemi prostosti in pridržanja niso predvidena, so sporočili.

Po poročanju spletnega portala Siol je preiskava povezana s spornim menedžerskim prevzemom Perutnine Ptuj, ki so ga pred desetletjem izpeljali nekdanji vodilni z Romanom Glaserjem na čelu. Prve hišne preiskave v tej zadevi je NPU opravil že leta 2017.