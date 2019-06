V sporočilu za javnost je Benfica potrdila, da so Madridčani sprožili odkupno klavzulo za Joaa Felixa. Ta znaša ker 120 milijonov evrov, Atletico pa bo še dodatnih šest milijonov evrov plačal zaradi stroškov nastalih pri prestopu. Od enormnega zneska bo Benfica prejela 106,6 milijona evrov, 12 milijonov jih bo dobil nogometašev zastopnik Jorge Mendes, 1,2 milijona pa bo odšlo k Felixovemu matičnemu klubu Portu.

#OFICIAL | El BENFICA comunica que ha recibido una oferta del ATLÉTICO DE MADRID por JOAO FÉLIX a cambio de 126 MILLONES de euros pic.twitter.com/xjh2XzpIBy — Radio MARCA (@RadioMARCA) 26 June 2019

Znesek bodo sicer Madridčani poravnali po obrokih, financirali pa ga bodo s pomočjo 120 milijonov evrov, ki ji h bodo od Barcelone prejeli za francoskega napadalca Antoina Griezmanna. Španski športni časnik As obenem poroča, da je komaj 19-letni napadalec že prispel v špansko prestolnico, kjer bo v kratkem podpisal štiriletno pogodbo, v kateri bo med drugim tudi zapisano, da bo njegova odkupna klavzula po novem znašala okroglih 200 milijonov evrov.

Prestop Felixa bo sicer peti najvišji v zgodovini. Dražji od nogometaša, ki je v nedavno zaključeni sezoni za Benfico dosegel 20 golov in prispeval še 11 asistenc, so bili le še prestopi Neymarja, Kyliana Mbappeja, Philippeja Coutinha in Ousmana Dembeleja.