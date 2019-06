Meryl Streep in Nicole Kidman v Netflixovem filmu The Prom

Igralki Meryl Streep in Nicole Kidman bosta zaigrali v Netflixovem filmu The Prom, ki ga načrtuje Ryan Murphy, ustvarjalec TV serij, kot sta Glee in Ameriška grozljivka. To bo filmska priredba istoimenskega muzikala z Broadwayja, v njem pa bosta nastopili tudi glasbenici Awkwafina in Ariana Grande, poroča nemška tiskovna agencija dpa.