Na odprtju bo zbrane nagovoril predsednik vlade RS Marjan Šarec, odprtja se bo udeležil tudi slovenski minister za kulturo Zoran Poznič.

Kot je ob razstavi zapisal poznavalec Plečnikovega življenja in dela Peter Krečič, je Plečnik po veliki predstavitvi v pariškem Centru Georges Pompidou leta 1986 postal veliko odkritje za Evropo in svet. Pred očmi svetovne javnosti se je razkril kot arhitekt, urbanist in oblikovalec velike umetniške moči in obsežnega ustvarjalnega opusa, ki so ga bile deležne predvsem prestolnice treh srednjeevropskih držav Dunaj, Praga in Ljubljana.

Na Dunaju se je v začetku stoletja proslavil z znamenito Zacherlovo palačo, v Pragi se je na povabilo predsednika Češkoslovaške Tomaša Masaryka uveljavil kot prenovitelj Praškega gradu in njegove okolice ter ju preoblikoval v simbol in politično središče moderne demokratične države. Svoje rodno mesto, Ljubljano, je hkrati s prvimi javnimi arhitekturnimi deli in urbanističnimi ureditvami začel spreminjati v sodobno nacionalno prestolnico.

Leta 1913 ga je brat duhovnik spodbudil, da je zanj zasnoval in izdelal prvi kelih, kar je po Krečičevih besedah hkrati pomenilo začetek popolne reforme v tradicionalnem razumevanju te tematike. Plečnik je uvedel sodobne, čiste geometrične oblike, okrašene s preprostim grafičnim okrasjem ter dragocenim in manj dragocenim kamenjem.

Pri tem se je osredotočal na bistvo vloge, ki jo ima posamezna posoda v liturgiji: kelih je svečana posoda z vinom, ki se spreminja v Gospodovo kri, ciborij sveta posoda z mističnim kruhom, ki naj se varno nosi in čvrsto pokriva, monštranca prosojna posoda, katere funkcija je narediti sveti kruh viden na daleč. Toda v svojem opusu cerkvenih posod je opisane naloge reševal vsakič na novo, vsakič z mislijo na naročnika, cerkveni prostor, na vernike, finančne zmogljivosti posameznika ali skupnosti. Njegov oblikovalski jezik je pogosto močno kiparsko občuten - prijem, ki se je ob načelnih geometričnih izhodiščih liturgičnega posodja izkazal za ključno presežno estetsko vrednost, potrebno za doživetje posebnega, izbranega, svetega, je še zapisal Krečič.

Kot so sporočili iz Muzeja in galerij mesta Ljubljane (MGML), kjer so razstavo pripravili v sodelovanju z veleposlaništvom Slovenije pri Svetem sedežu ter s podporo slovenskega ministrstva za kulturo, Nadškofije Ljubljana in Vatikanskih muzejev, je Plečnik je prvi slovenski umetnik, ki bo predstavljen v Vatikanskih muzejih.