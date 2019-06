Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21 stopinj. Danes bo sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v vzhodni polovici Slovenije krajevne nevihte. Najvišje temperature bodo od 33 do 37 °C.

Ponoči nas bo oplazila hladna fronta in prinesla nekaj svežega zraka, tako v petek in soboto v notranjosti države temperature predvidoma ne bodo dosegle 30 stopinj Celzija, je za STA pojasnil dežurni meteorolog Brane Gregorčič z Arsa. V nedeljo pa bo spet vroče.

Vročina se bo do konca tedna po njegovih besedah nadaljevala na Primorskem, kjer je razglašena tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Od srede bo vreme po Gregorčičevih navedbah bolj spremenljivo in kaže, da tako ekstremne vročine ne bo več.

Ob hujši vročini pristojni priporočajo omejitev gibanja na prostem na jutranje in večerne ure. Predvsem mlajše in starejše ljudi opozarjajo, naj v času visokih temperatur ostajajo na hladnem, da se izognejo dehidraciji in vročinskemu udaru.

Tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje v teh vročih dneh opozarjajo, da je najpomembnejša hidracija oziroma pitje vode. Za starejše je priporočljiva količina od dva do tri litre vode na dan, za otroke okrog enega litra. Priporočeno je pitje v intervalih.