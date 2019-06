Nekdanji britanski zunanji minister Boris Johnson je zadnje dni vendarle začel sodelovati v kampanji za premierski stolček, potem ko so ga doslej zastopali njegovi pribočniki, zato da ne bi s kakšnim velikim spodrsljajem zapravil statusa nepremagljivega favorita. Pred tekmecem v finalu, sedanjim zunanjim ministrom Jeremyjem Huntom, ima orjaško prednost, ker je bil eden od voditeljev kampanje za izstop iz EU, medtem ko je bil Hunt glasen nasprotnik brexita. Velika večina od 160.000 članov konservativne stranke, ki bodo odločali o novem vodji stranke (ta bo avtomatično postal novi premier), je za nesporazumni odhod iz EU in ne zaupa brexitskemu spreobrnjencu Huntu.

Privijanje vijaka trdega brexita

Zdaj oba navijata za brexit, vendar z razliko. Johnson dodatno pritiska na tekmeca, od katerega tako rekoč zahteva, da javno pristane na to, da mora Britanija za vsako ceno 31. oktobra zapustiti EU; gre za datum, do katerega sta Bruselj in London sporazumno preložila brexit. Tako Johnson kot Hunt sicer trdita, da bi se takoj, ko bi postala premier, začela pogajati z EU o sporazumnem odhodu pod novimi pogoji, vendar imata precej drugačen odnos do tega že tretjega skrajnega brexitskega roka. Johnson je v najnovejšem intervjuju uporabil staro angleško frazo »come what may, do or die«. Patetično se je v bistvu zaobljubil, da bo Britanijo v noči čarovnic povedel iz EU tudi, če ga zato čaka smrt. To zaobljubo je zahteval tudi od Hunta, ki pa nanjo ne pristaja, ampak pravi, da je pripravljen zapustiti EU brez sporazuma, vendar ne ravno na ta datum, če bi kazalo, da je mogoče v bližini tega datuma skleniti boljši sporazum. Hunt pravi, da je 31. oktober »lažen skrajni rok« za brexit, ki lahko sproži predčasne volitve, če bi poslanci zavrnili nesporazumni, torej tako imenovani trdi brexit. Tudi on pa zaostruje svojo brexitsko retoriko. V radijskem nastopu se je strinjal z enim od poslušalcev, ki je trdil, da EU obravnava Britanijo kot umazanijo.