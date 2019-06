Evropska komisija je danes objavila seznam 114 visokošolskih ustanov iz vse Evrope, ki bodo sodelovale v 17 mrežah. Mreže evropskih univerz bodo postale meduniverzitetni kampusi, med katerimi se bodo lahko študenti, doktorski kandidati, osebje in raziskovalci nemoteno premikali. Združile bodo svoje strokovno znanje, platforme in vire ter izvajale skupne urnike ali module na različnih področjih. Ti urniki bodo zelo prilagodljivi in bodo študentom omogočali, da prilagodijo svoje izobraževanje ter izberejo, kaj, kje in kdaj bodo študirali. Tako bodo pridobili evropsko diplomo. Univerza v Ljubljani bo v okviru Eutopie sodelovala še s švedsko univerzo v Göteborgu, britansko univerzo Warwick, špansko univerzo Pompeu, francosko univerzo Cergy-Pointoise in belgijsko univerzo Vrije v Bruslju.