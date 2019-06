Mednarodni olimpijski komite (Mok) si želi, da bi bile olimpijske igre bolj spolno uravnotežene, bolj osredotočene na mladino in bolj urbane, so zapisali v uradni izjavi, med korake za uresničevanje teh ciljev spada tudi uvajanje novih športov med olimpijske discipline. Organizatorji pariških olimpijskih iger leta 2024 so tako predlagali dodatek štirih novih disciplin k rednemu programu: rolkanje, športno plezanje, deskanje na valovih in breakdance, ples, ki ga je izumila temnopolta mladina v ZDA v 70. letih prejšnjega stoletja, danes pa je med bolj priljubljenimi plesi v Franciji. Medtem ko bodo prvi trije omenjeni športi svojo premiero doživeli že naslednje leto v Tokiu, so se pri Mok na skupščini v Lozani odločili, da breakdance uvrstijo med olimpijske discipline prvič leta 2024.

Med predlogi javnosti za nove discipline so bili še skvoš, snooker in šah, a za zdaj o njih komite ne bo odločal, saj jih organizatorji niso uvrstili med uradne predloge. Breakdance je svoj olimpijski debi že doživel lansko leto na mladinskih olimpijskih igrah v Buenos Airesu, kjer so mladi tekmovalci in tekmovalke plesali pod športnimi psevdonimi (zlato kolajno je v moški kategoriji domov odnesel Rus Bumblebee), v njem pa bodo tekmovali tudi septembra v Budimpešti, ko bodo na sporedu prve Svetovne urbane igre. Čeprav bomo naslednje leto v Tokiu lahko spremljali tudi bejzbol in karate, ki so ju med discipline dodali gostitelji, se Francozi za njiju niso odločili.

Da je breakdance pomemben del francoske športne kulture, priča tudi podatek, da v Franciji vsako leto poteka 560 državnih in 11 mednarodnih prireditev v breakdanceu, organizatorji pa upajo, da se bo priljubljenost športa poznala tudi pri televizijski gledanosti iger. Te so namreč vedno bolj priljubljene pri starejših gledalkah in gledalcih, predvsem tistih, ki igre spremljajo od 60. let prejšnjega stoletja, ko so jih prvič v živo prenašali po televiziji. Milenijke in milenijci za zdaj še niso pokazali pretiranega navdušenja za olimpijske športe, tekmovanja v breakdanceu na mladinskih olimpijskih igrah v Buenos Airesu je vsak dan v živo spremljalo 90 tisoč ljudi. Ali se bo to prevedlo tudi v televizijsko priljubljenost, bo verjetno odvisno še od drugih trendov, predvsem medijskih.

Tokijske novosti

Kar nekaj olimpijskih novosti bodo preizkusili že na Japonskem čez dve leti, ko bomo med disciplinami videli kar nekaj novincev, povratnikov, nekatere discipline bodo dobile nove tekmovalne skupine. V lokostrelstvu, ki je disciplina že od leta 1972, bodo po novem tekmovali tudi v mešanih ekipah, podobno kategorijo so uvedli tudi pri judu in streljanju. Košarki bodo dodali kategorijo 3x3, ki se igra na polovici igrišča in ki jo pri nas poznamo kot ulično košarko, več jakostnih kategorij bo pri boksu in ženskem tekmovanju v kajaku in kanuju, podobno bodo nekaj kategorij odvzeli moškemu veslanju in jih dodali ženskemu.

Pri dodajanju novih športov se seveda odpira tudi povsem novo polje kvalifikacij in držav, ki utegnejo po zaslugi novih disciplin bistveno povečati svoj izkupiček kolajn. V Tokiu si tako lahko domačini obetajo nekaj prednosti pri karateju, medtem ko so pri rolkanju nepremagljivi Američani in Američanke. Ti so namreč na zadnjih Igrah X v Minneapolisu pobrali vse zlate medalje. V Tokiu bo prvič na sporedu tudi športno plezanje, pri katerem bodo tekmovali v treh kategorijah, tudi v balvanskem plezanju. V tem je zadnje čase nepremagljiva Slovenka Janja Garnbret.