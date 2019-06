Letalec in raziskovalec podnebnih sprememb Matevž Lenarčič se bo skupaj z Domnom Graufom, s katerim sestavljata letalsko ekipo organizacije Green Light World Flight, ki se ukvarja z »letenjem za znanost«, podal na okoljsko misijo nad Ciper in Španijo (v okolico Barcelone). Tam bosta merila onesnaženost s puščavskim peskom, ki ga veter prinaša iz Sahare. Sodelovala bosta v mednarodnem projektu DNAAP, ki je namenjen ugotavljanju, meritvam in preučevanju onesnaževanj, ki jih ne povzroča človek. Včeraj sta iz Slovenskih Konjic poletela proti Španiji, kjer sta pristala na letališču Avinyo nedaleč od Barcelone.

Meritve bosta izvajala na različnih višinah. Vodilna člana znanstvenega dela misije Griša Močnik in Luka Drinovec sta Lenarčičevo letalo opremila s številnimi dodatnimi instrumenti za meritve onesnaženosti zraka. V času merjenja pričakujejo takšnim meritvam naklonjene vremenske razmere. Vremenoslovci namreč napovedujejo intenziven vremenski pojav, ki bo prenesel velike količine puščavskega prahu nad vzhodno Španijo.

Kot nam je še sporočil Petar Damjanić iz Green Light World Flight, je »vedenje o transportu puščavskega peska izjemnega pomena zaradi vpliva na globalno segrevanje, pospeševanje taljenja ledenikov, segrevanja morja in negativnega vpliva na zdravje ljudi«. Dodal je, da »študije dokazujejo povezavo povečane smrtnosti zaradi pljučnih in srčno-žilnih bolezni v času povečane koncentracije puščavskega peska v ozračju«.

Lenarčič je v ultralahkem letalu že trikrat letel okoli sveta, leta 2013 pa dosegel severni tečaj. Letos je nameraval leteti na Himalajo, v Indijo in Butan, vendar je zaradi tehničnih težav načrt prestavil na naslednje leto. aro