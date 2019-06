Trboveljčane je lani decembra vznejevoljil posek tako imenovane osamosvojitvene lipe ob Gradiču, nekdanjem lovskem počivališču celjskih grofov. Drevo so pred 28 leti skupaj z Lojzetom Bezgovškom in Bogdanom Barovičem posadili na pobudo nekdanjega direktorja urada za verske skupnosti in sedanjega trboveljskega občinskega svetnika Aleša Guliča. V sklopu gradbenih in obnovitvenih del v zgornjih Trbovljah, ureditve glavne ceste in varne šolske poti mimo Gradiča in osnovne šole Ivana Cankarja so prestavili kapelico ob Gradiču in posekali lipo. Aleš Gulič, pobudnik zasaditve lipe, je posek tedaj označil kot barbarstvo. Na občini so odgovorili, da razumejo nejevoljo zaradi poseka, da pa drevo kljub temu ni bilo zaščiteno po določbah odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti, arheoloških območij ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Trbovlje.

Dobrega pol leta kasneje so se strasti umirile. Stranka SDS je preko svetniške skupine v dogovoru z Občino Trbovlje praznik slovenske državnosti počastila tudi z izpolnitvijo obljube, da bodo podarili nadomestno lipo. Slovesno so jo zasadili, a ne na istem mestu, kot je bila posekana, temveč v trboveljskem mestnem parku. Zasaditve so se udeležili Alenka Forte in Borut Dolanc iz trboveljske SDS, podžupanja Maja Krajnik in poslanec Boris Doblekar.

Občina bo tokrat poskrbela, da nove lipe ne bodo posekali. To in še nekatera druga spominska drevesa bodo namreč označili s posebnimi tablami. »Na ta način bomo ohranili spomin in prispevali k pomembnosti ohranjanja naše zgodovine generacijam, ki prihajajo,« pravi trboveljska podžupanja Maja Krajnik.